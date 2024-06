Ilary Blasi in vacanza a Ponza: sta girando il sequel di ‘Unica’

Ilary Blasi si è ritrovata spesso al centro del gossip dopo la chiacchierata rottura con Francesco Totti. I due sono stati insieme circa vent’anni ed è stato come un fulmine a ciel sereno per i loro fan quando hanno annunciato la separazione. Tra loro non è finita in modo sereno, tanti sono i dispetti che si sono fatti a vicenda, come la storia dei Rolex e delle borse nascoste.

Lo scorso anno la nota conduttrice ha scritto un libro e ha girato un docufilm sulla fine della sua storia d’amore con l’ex calciatore. Nei giorni scorsi si è recata a Ponza con alcune amiche, dove a quanto pare non si sta godendo solo un po’ di vacanza e relax. Stando ai rumors infatti starebbe girando il sequel di Unica, su Dagospia si legge che il documentario è prodotto da Banijay Italia.

Nella prima parte del documentario Ilary Blasi non ha rivelato nulla di clamoroso, sarà diverso in Unica 2? In moltissimi non vedono l’ora di scoprire cosa racconterà la conduttrice nel documentario. Intanto a breve tornerà sul piccolo schermo, dopo una pausa dalla televisione la vedremo presto al timone di Battiti Live.

LEGGI ANCHE -> Ilary Blasi al timone di Battiti Live: condurrà anche un reality