Ilary Blasi al timone di Battiti Live: condurrà anche un reality

Ilary Blasi è assente dal piccolo schermo da un anno, per anni è stata al timone dell’Isola dei famosi, la conduzione del reality però quest’anno è passata nelle mani di Vladimir Luxuria. Per settimane si è parlato del presunto ritorno dell’amatissima conduttrice in televisione, nelle scorse ore è finalmente arrivata l’ufficialità.

Tramite una nota Mediaset ha ufficializzato che l’ex moglie di Francesco Totti condurrà la nuova edizione di Battiti Live, programma condotto per anni da Elisabetta Gregoraci. Il noto festival musicale andrà in onda a partire da quest’anno su Canale 5 e Radio Norba Cornetto Battiti Live a luglio, la data esatta però non è stata ancora rivelata. Al fianco della splendida conduttrice ci sarà Alvin.

A quanto pare però le novità non sono ancora finite, sembra infatti che ci siano già altri progetti in vista nel futuro lavorativo di Ilary Blasi. Secondo un’indiscrezione lanciata da Tv Blog oltre a Battiti Live condurrà anche la nuova edizione de La Talpa, noto reality assente dalla televisione da moltissimi anni. In passato sono andate in onda solo tre edizioni, dal 2005 al 2008, tornerà presto sul piccolo schermo e ci sarà davvero lei alla timone? Si attendono altre indiscrezioni per saperne di più.

