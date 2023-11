Ilary Blasi, Signorini commenta ‘Unica’: “Le lacrime? False come…”

Da pochi giorni è uscito su Netflix il documentario di Ilary Blasi in cui ha svelato la sua verità in merito alla fine della sua chiacchierata storia d’amore con Francesco Totti, tra tutti coloro che hanno commentato ‘Unica’ anche Alfonso Signorini ha detto la sua. I due oltre ad essere colleghi sono sempre stati molto amici, questo non ha impedito al noto conduttore e giornalista di esprimere il suo pensiero in modo schietto e sincero sul settimanale Chi.

Le lacrime della nota ed amatissima conduttrice non hanno convinto Alfonso Signorini, tra le varie cose ha infatti detto che le è sembrata parecchio artefatta in molte delle scene trasmesse su Netflix, soprattutto in quelle in cui ‘fingeva di essere lì lì per mettersi a piangere.’ Ha poi aggiunto: “A me hanno dato l’impressione di essere false come una moneta da 3 euro.”

Alfonso Signorini pensa che al di la di chi abbia ragione resta del parere che i panni sporchi si lavano in famiglia. Ha poi concluso dicendo che in fondo se tutti fossero eleganti e sobri con che cosa si riempirebbero le pagine dei giornali e i palinsesti televisivi? È infatti consapevole del fatto che questo tipo di notizie servono ad alimentare il gossip.

