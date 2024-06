Ilary Blasi sta girando il sequel di Unica: di cosa parlerà

Da settimane non si fa che parlare di un nuovo progetto di Ilary Blasi, a breve la nota conduttrice tornerà in televisione con la conduzione di Battiti Live, nel frattempo però si starebbe dedicando ad altro. C’è chi pensa che si tratti di una serie e chi invece sostiene che stia realizzando il sequel di Unica, al momento però lei non ha ancora rotto il silenzio.

Di recente è stata pizzicata a Ponza insieme alla sorella Melory e ad alcune amiche, a quanto pare però c’erano anche delle telecamere e una squadra per registrare Unica 2. Nel nuovo numero del settimanale Chi, in edicola da oggi mercoledì 19 giugno, sono stati pubblicati alcuni scatti del weekend trascorso dalla splendida e amata conduttrice a Ponza. Diverse telecamere hanno seguito lei e le sue amiche su una barca.

Secondo la nota rivista il sequel di Unica non parlerà del divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti, ma della ripresa della conduttrice dopo la dolorosa rottura. Tra le varie cose su Chi si legge: “Non si chiamerà Unica 2, ma il racconto sarà comunque basato sulla conduttrice, sui suoi affetti, sulla sua rinascita.”

