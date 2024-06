Giugliano in Campania, aggredisce il nuovo compagno dell’ex: 52enne in manette

La violenta aggressione si è svolta nella serata di ieri, giovedì 20 giugno 2024 a Giugliano in Campania, comune della città di Napoli. La vittima è un uomo di 52 anni, ad aggredirlo è stato un suo coetaneo. Dopo essere stato picchiato per strada l’uomo ha allarmato le forze dell’ordine raccontando ciò che era appena accaduto.

In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta a Giugliano in Campania. Giunti sul posto gli agenti hanno scoperto che il movente dell’aggressione è ‘passionale’. Il 52enne infatti sta frequentando l’ex moglie dell’uomo che lo ha aggredito, quest’ultimo non ha ancora accettato la rottura con l’ex ed è per questo che non riesce a sopportare che lei stia voltando pagina.

L’uomo ha colpito il nuovo fidanzato della sua ex moglie con violenti pugni. Gli agenti hanno ascoltato anche la donna, stando alle sue dichiarazioni il matrimonio è giunto al capolinea da due anni ma l’ex marito non ha mai smesso di intromettersi nella sua vita facendola vivere con l’ansia e la paura. Il 52enne è stato arrestato con le accuse di atti persecutori, minacce e percosse.

