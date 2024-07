Giulia De Lellis fa una scenata a Tony Effe: cosa è successo alle nozze di Cecilia e Moser

Da giorni non si fa che parlare di un presunto flirt tra Giulia De Lellis e Tony Effe, di recente i due sono stati pizzicati insieme al concerto di Geolier a Napoli ma ad oggi non hanno confermato né smentito i rumors. Entrambi era presente al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, non erano seduti allo stesso tavolo però sono stati paparazzati mentre chiacchierava, lui le ha anche dato la sua giacca perché lei sentiva freddo.

Nelle scorse ore Deianira Marzano si è lasciata sfuggire un’indiscrezione che riguarda la nota influencer e il rapper, ci ha tenuto a precisare che si tratta di una fonte certa di chi era presente alle nozze. Nel messaggio che hanno inviato all’esperta di gossip si legge: “La De Lellis ha litigato con una perché era nascosta a fumare con Tony Fffe. Ha fatto una scenata Da Pazza a lui.”

Sembra quindi che Giulia De Lellis si sia ingelosita dopo aver visto Tony Effe appartato con un altra ragazza. I due si stanno davvero frequentando? Stando ai rumors la loro sarebbe una frequentazione ‘leggera’ e senza impegno, il suo atteggiamento però lascia intendere tutt’altro.

