Giulia De Lellis ritrova l’amore con Tony Effe? Cosa ha detto l’influencer

Per settimane Giulia De Lellis è stata al centro del gossip per via della sua relazione con Giano Del Bufalo, la loro ‘relazione’ però non è durata a lungo. La nota influencer potrebbe non essere rimasta single a lungo, il settimanale Chi l’ha infatti paparazzata con Tony Effe. Tra loro c’è forse del tenero?

Entrambi erano a Napoli per assistere al concerto di Geolier, stando alla nota rivista avrebbero trascorso tutta la notte insieme, non è però noto se siano solo amici o se si stanno frequentando. Lei solo pochi giorni fa in un’intervista rilasciata a Fanpage ha fatto sapere di essere single, potrebbero però averlo detto per mantenere il più stretto riserbo al momento sulla sua sfera personale.

Giulia De Lellis parlando della sua sfera sentimentale ha detto che la sua ultima storia d’amore risale a sei mesi fa, quando è giunta al capolinea la sua relazione con l’ex fidanzato Carlo Gussalli Beretta. Ha poi aggiunto: “Da quel momento ci sono state delle bellissime frequentazioni, magari dei caffè o delle conoscenze di alcune persone, ma nessuna relazione“. Anche quella con Tony Effe è una frequentazione? Al momento i diretti interessati non hanno ancora rotto il silenzio per confermare o smentire l’indicrezione.

LEGGI ANCHE -> Cristina Plevani torna al GF? Lei replica sui social, cosa ha detto l’ex gieffina