Cristina Plevani torna al GF? Lei replica sui social, cosa ha detto l’ex gieffina

Cristina Plevani divenne nota nel 2000 per aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello, fu proprio lei ad aggiudicarsi la vittoria del reality. Sui social continua ad essere ancora molto seguita, ma da tempo non fa più parte del mondo dello spettacolo e della televisione. A distanza di 24 anni potrebbe varcare di nuovo la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia?

A lanciare l’indiscrezione nei giorni scorsi è stato Dagospia, il giornalista Ivan Rota ha infatti fatto sapere che voci di corridoio dicono che la produzione vorrebbe l’ex gieffina nel cast della nuova edizione del reality condotto su Canale 5 d Alfonso Signorini. La notizia ha fatto subito il giro del web, nelle scorse ore Cristina Plevani ha quindi rotto il silenzio per commentare il rumors che sta circolando su di lei.

L’ex gieffina ha fatto sapere di aver appreso sui social la notizia, da alcune commenti ha anche letto che molti la reputano ‘antipatica’ e in cerca di visibilità. L’hanno anche accusata di voler tornare al Grande Fratello per soldi. Lei ha chiaramente detto che non ne sa nulla e che parlandone le daranno altra visibilità, ha anche detto: “Ci andrei solo per stare ancora più sulle pa**e agli haters.” L’ex gieffina su X ha poi fatto sapere che il Grande Fratello è l’ultimo dei suoi pensieri.

