Annalisa co-conduttrice a Sanremo? La cantante lancia un appello a Carlo Conti

Negli ultimi mesi si è parlato spesso della possibilità di vedere Annalisa ed Elodie al fianco di Carlo Conti nei panni di co-conduttrici nella prossima edizione del Festival di Sanremo. In una recente intervista la Di Patrizzi ha fatto sapere che al momento è solo concentrata sulla sua musica ed è per questo motivo che non ripeterebbe l’esperienza, per la Scarrone invece c’è ancora speranza.

Ospite a Radio Subasio la splendida cantante ha chiaramente detto che le piacerebbe molto approdare sul famoso palco dell’Ariston nelle vesti di co-conduttrice. Pensa che in questo modo vivrebbe l’emozionante esperienza senza avere l’ansia per la gara come accade quando si partecipa come concorrente. Ci ha tenuto però a precisare che le voci che circolano al momento sono solo gossip, Carlo Conti infatti non le ha ancora proposto nulla.

Con ironia ha ribadito che sarebbe bello per una volta andare a Sanremo senza stress, anche se immagina che diventerebbe stressante per altre ragioni. Quando il conduttore le ha chiesto di lanciare un appello al conduttore Annalisa ha detto: “Carlo fammi vivere questa esperienza tranquilla.” Tra le conduttrice che affiancheranno Carlo Conti nella prossima edizione della kermesse musicale ci sarà anche la cantante? Al momento non possiamo ancora saperlo, si attendono altre indiscrezioni per saperne di più.

