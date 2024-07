Emma Marrone replica alle critiche: “A me puoi dire tutto, ma…”

Da anni Emma Marrone si ritrova spesso a fare i conti con feroci critiche sui social in merito al suo aspetto fisico. Sotto i suoi post sono tantissimi gli haters che non perdono occasione per farle notare che è grassa e brutta, lei però non dà alcun peso alle cattiverie che le scrivono.

L’amatissima cantante più volte ha replicato agli insulti che riceve, lo ha fatto anche nell’intervista concessa a GQ, dove ha chiaramente detto che certi commenti la feriscono, però non perché fanno bodyshaming nei suoi confronti ma perché si preoccupa per coloro che leggono. A detta sua infatti quei ragazzi e quelle ragazze che stanno soffrendo per il loro corpo di fronte a questo odio gratuito rischiano di abbattersi e ammalarsi.

Emma Marrone pensa che l’unica soluzione davanti alla cattiveria sia quella di alzare la testa e contrattaccare. A detta sua a lei possono dire tutto, che è brutta, che è grassa, ma non gli importa. Ha fatto sapere che quando si vede davanti allo specchio conosce il suo vissuto e si piace. Lei è una donna di 40 anni che ha sconfitto tre tumori e le sue battaglie le hanno lasciato un corpo che non sarà perfetto però è bello perché è reale. Ha poi concluso dicendo: “Quindi che mi dicano quello che vogliono, non mi fa né caldo né freddo, ma i miei fan non li devono toccare, non si devono permettere di ferirli con i loro commenti idioti“.

