Emma Marrone su Tony Effe svela: “Nella vita reale lui è…”

Durante un’ospitata in un podcast Emma Marrone si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni su Tony Effe. I due la scorsa estate hanno inciso un brano che ha riscosso un incredibile successo, Taxi sulla luna, e questo le ha dato modo di conoscerlo bene e scoprire com’è il trapper nella realtà.

L’amatissima cantante ci ha tenuto a far sapere che nella vita reale lui è una persona davvero sensibile ed educata. Ha poi aggiunto: “Raramente sono stata trattata come una regina come ha fatto lui con me. Di un’educazione e una sensibilità. Quello è il suo genere, è il suo claim.” A detta sua ci sono persone che fanno credere di essere ‘sole, cuore amore’ e nelle realtà sono tutt’altro ed è per questo motivo che bisogna distinguere il genere musicale da quello che poi la persona è davvero.

Emma Marrone ha anche detto che molte delle persone che la insultano sui social hanno le foto dei gattini, di Padre Pio e della preghiera di Lourdes, però in privato le dicono che è una bas***da e che deve morire. La cantante ha poi concluso dicendo che non è possibile relegare ad un genere musicale le problematiche sociali in Italia e nel mondo.

