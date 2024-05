Fedez non sta bene? Il rapper fa chiarezza: “Ho avuto qualche problema ma…”

A catturare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Fedez, alcune indiscrezioni trapelate sul web in merito alle sue attuali condizioni di salute hanno fatto preoccupare non poco i suoi tantissimi fan. Avevano anche attribuito l’ospitata saltata a Da Vicino Nessuno è normale da Alessandro Cattelan per via di un malore, le cose però non stanno davvero così.

Stando ai rumors negli ultimi giorni le condizioni di salute del rapper sarebbero molto peggiorate, a fare un po’ di chiarezza però è stato lui stesso. L’ex marito di Chiara Ferragni ha infatti rotto il silenzio sui social per tranquillizzare tutti coloro che lo seguono. Tramite una storia postata sul suo profilo Instagram ha rassicurato tutti dicendo che sta bene, ha poi aggiunto: “Ho avuto qualche problema questo weekend, ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita.”

Sembra quindi che la situazione non sia assolutamente grave come era stato detto. Fedez ha ammesso di aver avuto qualche problemino di salute ma ci ha tenuto a precisare che ora sta bene. Non è noto cosa gli sia successo, almeno per il momento infatti il rapper non si è lasciato trapelare altri dettagli in merito alle sue condizioni di salute.

