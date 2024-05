Cesara Buonamici dura contro Fedez: “Ha tagliato la corda ed è scappato”

A distanza di mesi dalla rottura si continua a parlare della fine della storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni, ieri a Pomeriggio Cinque Cesara Buonamici ha rivolto pesanti critiche al noto rapper. La giornalista del Tg 5 pensa che i due sui social fornivano una rappresentazione della loro vita che non corrispondeva alla realtà, infatti appena lei è inciampata lui è scappato.

A detta sua se il loro rapporto fosse stato come lo dipingevano forse il rapper avrebbe cercato di capire e di restare in un momento così difficile per l’influencer. A lei ha dato l’impressione che non vedeva l’ora di andare via. Cesara Buonamici ha aggiunto: “Dai, lui ha tagliato la corda di corsa, è scappato a razzo.” A parer suo non può aver capito che le cose con Chiara non andavano proprio quando lei è inciampata.

La nota giornalista pensa che il loro rapporto fosse in crisi da tempo e che lui abbia colto la palla al balzo ed è andato via quando è esploso il caso del ‘Pandoro-gate’. A Pomeriggio Cinque Myrta Merlino ha detto che essendo due ragazzi molto giovani queste cose possono succedere. Tra le varie cose a parer suo Fedez potrebbe aver capito che Chiara Ferragni è diversa da quella che credeva, ad ogni modo solo loro sanno davvero perché tra loro è finita.

