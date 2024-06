Giulia De Lellis, rivelazione sugli ex: l’influencer svela con chi tornerebbe

Giulia De Lellis è stata ospite di Elen Ellis nel podcast The Roulette Talk, dove tra le varie cose è tornata anche a parlare dei suoi ex fidanzati. Dopo la fine della sua storia d’amore con Carlo Beretta sembrava aver ritrovato l’amore con Giano Del Bufalo, il fratello di Diana Del Bufalo, sembra però che tra i due sia già finita.

Quando la conduttrice le ha chiesto chi sceglierebbe se sarebbe costretta a tornare con uno dei suoi ex fidanzati lei, per la gioia di moltissimi fan, ha fatto sapere che la sua scelta ricadrebbe su Andrea Damante. Con ironia ha detto che lei e il noto deejay veronese si conoscono ormai da sempre e sono anni che ci provano e riprovano.

Giulia De Lellis ha poi aggiunto: “So già come sarebbe a stare con lui, ogni volta ci riscopriamo e ci riconosciamo. E siccome in questo periodo non mi sopporta e gli sto antipatica gli faccio questo regalo.” L’amatissima influencer ci ha tenuto poi a precisare che ovviamente si gioca, stava solo scherzando. Nonostante tra loro sia finita ormai da anni moltissimi fan continuano a sognare un loro ritorno di fiamma, ora che lei è di nuovo single potrebbero riprovarci ancora? Questo non possiamo ancora saperlo, si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più.

LEGGI ANCHE -> Giulia De Lellis parla degli ex fidanzati: “Li ho lasciati tutti io”