Giulia De Lellis parla degli ex fidanzati: “Li ho lasciati tutti io”

Ospite di Giulia Salemi nel suo podcast ‘Non lo faccio per moda’ Giulia De Lellis si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni in merito alla sua vita sentimentale. In passato è stata fidanzata con diversi personaggi famosi, alcune delle relazioni sono state durature e importanti, ma sono sempre giunte al termine.

Nei mesi scorsi è finita la sua storia d’amore con Carlo Beretta dopo quattro anni. Avevano anche comprato casa insieme e sembrava che fossero vicini alle nozze, l’addio è arrivato all’improvviso. La nota influencer ha fatto sapere che non è mai stata lasciata, lei stessa ha detto: “Ho lasciato io tutti i miei fidanzati”, ci ha tenuto però a precisare che ha sempre sofferto molto. A detta sua ci vuole tempo per capire che è finito l’amore. Si tratta di un processo molto lento e lei analizzava sempre tanto prima di mettere fine alla relazione. A Giulia Salemi ha detto che le piacerebbe arrivare all’altare totalmente convinta, con alcuni ex fidanzati è arrivata vicina alle nozze ma se non è andata fino in fondo è perché non ci credeva del tutto.

Tra le varie cose Giulia De Lellis ha aggiunto: “A livello amoroso sono un disastro, perché sono un pasticcio e perché sono stufarella. Se mi annoio facilmente? Sì.” A lei piace cambiare e e fare sempre cose diverse, pensa però che non abbia ancora trovato quella persona per cui fare delle rinunce o restare. Lei ci prova sempre perché è innamoratissima dell’amore, si butta e ci crede. Ha poi concluso dicendo che è sempre entusiasta e non si è mai fatta spegnere da certe dinamiche che le è capitato di vivere.

