Emma Marrone sbotta: “Dove sta la libertà di esprimersi?”

In un’intervista concessa a Grazia Emma Marrone si è lasciata andare ad un lungo sfogo sulla libertà di esprimersi e di mostrarsi come più si desidera. Si è definita una persona libera di essere com’è e di mostrarsi come vuole e vorrebbe che tutte le donne avessero la stessa libertà.

La nota ed amatissima cantante ha fatto notare che in America Christina Aguilera si mostra sul palco con addosso un microbody, lo stesso vale per Beyoncé. A detta sua loro non si vergognano dei loro corpi, sono artiste. Ha continuato dicendo che Patty Pravo si esibiva con le camicie aperte sul s*no. Tina Turner e Loredana Bertè indossavano gonne cortissime, Renato Zero cantava in calzamaglia ecc. Molti outfit indossati da lei durante le sue esibizioni sono stati alquanto criticati. Proprio per questo pensa che invece di progredire ad oggi si sta regredendo.

Visibilmente infastidita Emma Marrone si è chiesta: “Adesso criminalizzano Elodie o me per una culotte o perché metto i cerotti sul s*no. Dove sta la libertà di esprimersi anche attraverso il corpo?” A parer suo forse il problema è che molti hanno paura delle donne che si mostrano finalmente come mamma le ha fatte. Ha poi aggiunto che i suoi colleghi maschi possono mostrarsi liberamente a torso nudo e mostrare i capez**li, quelli delle donne invece vengono censurati. Ad oggi si continuano a fare differenza tra il corpo femminile e quello maschile e sono sempre le donne la cosa da nascondere.

