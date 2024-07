Giugliano, lancia una bottiglia contro la finestra dell’ex e lo minaccia: arrestata 51enne

La violenta vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Giugliano in Campania, comune della città di Napoli, dove una donna di 51 anni ha minacciato per l’ennesima volta l’ex compagno. Il motivo? A quanto pare non riusciva ad accettare la fine della loro relazione, si era infatti recata davanti casa sua per tentare un riavvicinamento.

Quando la vittima l’ha rifiutata di nuovo lei è andata su tutte le furie e ha lanciato una bottiglia di birra vuota contro una finestra rompendo il vetro, dopodiché lo ha minacciato di morte. In seguito all’accaduto l’uomo ha subito allarmato le forze dell’ordine che si sono precipitate sul posto, un appartamento situato a Giuliano in Campania. Agli agenti ha raccontato che in passato aveva già denunciato l’ex compagna per simili comportamenti violenti.

Nelle scorse settimane la donna in più occasioni aveva insultato e minacciato l’ex, gli aveva anche inviato diversi messaggi indesiderati. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la 51enne in evidente stato di agitazione e l’hanno subito bloccata per evitare che la situazione continuasse a degenerare. La donna è stata arrestata con l’accusa di atti persecutori ai danni dell’ex compagno.

LEGGI ANCHE -> Tor San Lorenzo, picchia e minaccia la moglie: 55enne finisce in carcere