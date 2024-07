Tor San Lorenzo, picchia e minaccia la moglie: 55enne finisce in carcere

La violenta vicenda si è svolta a Marina di Tor San Lorenzo, frazione di Ardea, in provincia di Roma. Dopo una lite scoppiata tra le mura domestiche un uomo dell’Est Europa di 55 anni si è scagliato con violenza contro la moglie, una 42enne moldava. Ad assistere all’aggressione anche i quattro figli piccoli della coppia.

Non era la prima volta che l’uomo la picchiava, da mesi infatti era diventato il suo aguzzino. Stanca di essere maltrattata e minacciata di morte la vittima ha trovato il coraggio di denunciarlo. Ai Carabinieri ha raccontato che negli ultimi mesi la vessava psicologicamente, in molte occasioni però dalla parole era passato anche ai fatti e l’aveva picchiata con violenza. Fino ad ora lei non lo aveva mai denunciato, non si era nemmeno mai recata in ospedale per farsi medicare dopo le aggressioni.

La donna ha rifiutato di rifugiarsi in una struttura protetta dopo la denuncia, ha infatti preferito continuare a vivere con il marito nella loro casa a Marina di Tor San Lorenzo per prendersi cura dei loro quattro figli. In seguito alle dovute indagini gli agenti hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza. Il 55enne è stato quindi arrestato con la grave accusa di maltrattamenti, dopodiché è stato portato alla casa circondariale di Velletri.

