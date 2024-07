Grugliasco, donna accoltella il compagno e scappa: 30enne in manette

Sfiorata la tragedia Grugliasco, comune della città di Torino, dove una donna di trent’anni si è scagliata con violenza contro il compagno, un 50enne. I fatti si sono svolti nell’abitazione in cui i due convivono da anni, al momento però non è ancora noto il motivo che abbia scatenato l’ira della donna.

Stando alle prime informazioni sul caso, durante una lite scoppiata tra le mura domestiche la 30enne ha impugnato un coltello e ha colpito il compagno, colpendolo fortunatamente solo di striscio. In seguito al suo gesto si è data alla fuga, lasciando l’uomo ferito in casa. Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo in cui si è svolta la vicenda a Grugliasco. L’uomo, che è sempre rimasto cosciente, dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto è stato portato all’ospedale di Rivoli per ricevere le cure necessarie.

Fortunatamente non sono gravi le condizioni di salute del 50enne, i medici dopo averlo medicato lo hanno dimesso con una prognosi di 15 giorni. È stato lui stesso a fornire ai Carabinieri le indicazioni per rintracciare la compagna, ha anche fatto sapere che era sempre ubriaca e che aveva subito spesso aggressioni da parte sua. Rintracciata dalle forze dell’ordine la 30enne dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti e lesioni aggravate.

LEGGI ANCHE -> Roma, donna uccisa a colpi di fucile per strada: l’ex compagno si costituisce