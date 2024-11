Midance & Convention Deejay 2024

Midance & Convention Deejay tornano domenica 10 e lunedì 11 novembre 2024 ad Arese presso Kong Location di Arese e al Frida di Milano, pronti come sempre a dare il contributo in termini di idee per ridefinire il futuro della musica e dell’intrattenimento.

Quest’anno Midance & Convention Deejay arrivano alla 22esima edizione radunano produttori, discografici, musicisti, dj e promoter per un confronto diretto e streaming globale. I focus di quest’anno? Le sfide e le opportunità del comparto live, dalla produzione musicale alla promozione, fino all’impatto delle nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale.

Midance e Convention Deejay 2024 rappresentano un’occasione unica per chi operi nel mondo della musica e dell’intrattenimento, offrendo non soltanto momenti di formazione e aggiornamento, ma anche la possibilità di creare sinergie e nuove opportunità in un settore in continua evoluzione.

Il programma dettagliato e la possibilità di seguire in diretta streaming di Midance & Convention Deejay a questo link.