CamelPhat: la line-up dei martedì al Pacha di Ibiza

Per la terza estate consecutiva, il duo multi-platino CamelPhat sarà il grande protagonista di ben 21 martedì del Pacha Ibiza. Dal 20 maggio al 7 ottobre 2025, i CamelPhat – vincitori dei Grammy Awards nel 2018 – saranno affiancati da un roster di artisti impareggiabili ed in grado di farsi sempre apprezzare grazie alla loro House music emotiva, profonda e melodica.

I loro nomi? Adam Ten, Alan Dixon, Alex Wann, Âme (live), Arabic Piano, Arodes, Avangart Tabldot, Chris Avantgarde, Colyn, Deer Jade, Dennis Ferrer, Echonomist, Gordo, Hot Since 82, Ida Engberg, Innellea, Jan Blomqvist (live), Jimi Jules, Josh Gigante, Kölsch, Massano, Maz, Mind Against, Mita Gami, Notre Dame, Olympe, Parallelle, Patrice Bäumel, Pete Tong, Rafael Cerato, Re-Type, Samantha Loveridge, Samm & Ajna, Scenarios (aka Emanuel Satie, Maga, Sean Doron, Tim Engelhardt), Shimza, Son of Son, Sparrow & Barbossa, Tigerblind, Trikk, Ugo Banchi e Vintage Culture.

Da anni I CamelPhat – composti da Dave Whelan e Mike Di Scala – hanno saputo fornire un contributo decisivo alla musica House, anche e soprattutto con la loro residenza al Pacha nel 2023 e nel 2024: adesso sono pronti a farlo di nuovo, suonando le loro produzioni di grande successo quali “Cola” e “Panic Room” e nel contempo proponendo sonorità e selezioni di gran qualità, il tutto impreziosito dalla qualità che il Pacha di Ibiza sa sempre garantire in ogni sua serata.

Biglietti per i martedì del Pacha con i CamelPhat disponibili a questo link.