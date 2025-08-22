DJ Awards 2025: nomination e votazioni

Ibiza, giovedì 21 agosto 2025. Sono aperte ufficialmente le votazioni per l’edizione 2025 dei DJ Awards, la celebrazione più longeva della cultura musicale elettronica a livello globale.

Fondati nel 1998, i DJ Awards sono tornati a Ibiza nel 2024, dopo una pausa di quattro anni, riaffermandosi come un evento cangiante, che valorizza il talento basandosi esclusivamente sul merito. Diversamente da altri sondaggi popolari, le nomination sono selezionate da una giuria indipendente, composta da esperti e professionisti del settore provenienti da oltre 50 brand e aziende leader del panorama musicale internazionale. Tutto questo garantisce un’analisi approfondita dei generi e sottogeneri, offrendo un quadro autentico e rappresentativo della scena elettronica mondiale.

Dopo il grande successo del rilancio, l’edizione 2025 punta a consolidare il proprio ruolo di riferimento nel calendario internazionale della musica dance, presentando una selezione ancora più ampia di categorie, che spaziano dai generi musicali alle nuove tendenze, con un’attenzione particolare all’inclusione: almeno due artiste donne saranno presenti tra i candidati di ogni categoria di genere.

Le categorie in gara includono: Afro, Breakthrough, Drum & Bass, Garage/Bassline, Hard Techno, House, International DJ, Latin/Reggaeton, Live Act, Newcomer, Prog/Melodic, Tech House, Techno, Trance e le nuove Balearic e Hard Dance/Bounce. Balearic, dedicata al sound iconico di Ibiza, Hard Dance/Bounce ad un genere che ha conosciuto una rinascita straordinaria negli ultimi dodici mesi.

Come da tradizione, non mancheranno i premi speciali e i riconoscimenti dell’industria musicale, proposti da un panel di professionisti del settore, tra i quali: Track of the Summer, Party of the Summer, Icon Award, Lifetime Achievement, Eye On: MENA, DJ Livestream of the Year e il Play It Back – Social Impact Award.

Data e sede della cerimonia dei DJ Awards saranno annunciate a breve, nsieme a ulteriori novità sulle premiazioni e sulle performance live che animeranno la serata.

Tutti i candidati e le modalità di voto: www.djawards.com.