Peter Pan Club, dicembre 2025 tutte le serate

Dicembre 2025: è sempre festa al Peter Pan Club di Misano Adriatico, con i suoi party a tema, le serate Vidaloca, le sue cene ed i suoi dopocena, le sue sale, il suo soundsystem ed il suo ledwall, questi ultimi entrambi rinnovati e potenziati.

Il prossimo appuntamento in calendario al Peter Pan Club di Misano Adriatico è ormai un grande classico: venerdì 12 dicembre 2025 è infatti in programma la settimana edizione di Tutta Riccione, un format che vede protagoniste oltre cento attività – alberghi, bar, negozi, palestre e ristoranti – che per una sera si ritrovano al Peter Pan a cena e nel dopocena per un party pre-natalizio decisamente atipico, ideato dal dinamico duo formato dai collaboratori del Peter Jimmy e Pizzo per dare un dovuto omaggio alla città di Riccione.

Il titolo di questa edizione di Tutta Riccione è CAP 47838, gli allestimenti e gli spazi sono stati concepiti con l’idea di ricreare spazi ed atmosfere cittadine: durante la cena musica a cura di Diba, nel dopocena di Simon Vincent e Samuele Sartini. Il menù della cena è stato realizzato in collaborazione con il ristorante Santa Lucia da Pacio, la Polleria Argentina e la MO.CA, così come le altre sale è prevista la presenza del ristorante Allotria 23 da Tonino, della Spaghetteria n.5 e del chiringuito MaVaLà 46/47.

Dopo Tutta Riccione, la programmazione del Peter Pan prevede Vidaloca (sabato 13), Rimini Bellissima (venerdì 19), Vidaloca (sabato 20), 90 Wonderland (venerdì 26) e Capodanno Vidaloca (giovedì 31)

Il Peter Pan è molto più di un club: è una realtà che unisce cena e dopocena all’insegna della qualità e dell’eleganza, che integra la tradizione dell’accoglienza romagnola con uno stile ed una prospettiva internazionale, grazie ad una gestione e ad una direzione artistica che ormai si tramanda da quasi vent’anni, la stessa che sovraintende alla Villa delle Rose di Misano Adriatico e al Matis Club di Bologna e che poche settimane propone ogni domenica pomeriggio Dhune a La Mucca in Spiaggia a Misano Adriatico.

foto di Marco Canova