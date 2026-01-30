Al DHUNE musica di qualità con i Mojave Grey

Domenica 1° febbraio 2026 edizione speciale di DHUNE, il nuovo appuntamento dedicato al mare d’inverno in programma tutte le domeniche all’Osteria La Mucca in Spiaggia di Misano Adriatico, ideato dal team del Peter Pan e della Villa delle Rose.

Domenica 1° febbraio 2026 DHUNE propone un nuovo pomeriggio all’insegna della musica di qualità, grazie al live dei Mojave Grey (nella foto), duo formato da Zander Bleck e Michael Pozzi. Polistrumentisti, parolieri e produttori, i Mojave Grey sanno reinterpretare e rimodulare al meglio il rock in chiave elettronica; il loro singolo di debutto “House of the Sun” è risultato il brano più ascoltato sul canale Chill di Sirius XM, servizio statunitense di radio satellitare e in streaming statunitense, forte di oltre 140 canali e quotato al NASDAQ. Lo scorso anno hanno debuttato al Coachella Valley Music and Arts Festival, uno dei festival musicali più importanti al mondo. I Mojave Grey arrivano a DHUNE pochi giorni dopo la release del loro nuovo singolo “Somehow”, uscito venerdì 23 gennaio su Armada Music, l’etichetta discografica fondata nel 2003 da Armin van Buuren, Maykel Piron e David Lewis (AR-MA-DA), tra le label più influenti di sempre nella storia della musica elettronica.

DHUNE è un modo nuovo di vivere le domeniche d’inverno in Riviera: dal pranzo alla carta all’aperitivo, una giornata che unisce gusto, buona cucina, musica e atmosfera, trasformando la spiaggia in un salotto contemporaneo affacciato sul mare, un invito a scoprire una Romagna diversa, che continua a vivere e ad accogliere anche fuori stagione, valorizzando la magia delle sue giornate più silenziose e autentiche: tutto questo è diventato possibile grazie al Comune di Misano Adriatico che nell’ambito della stagione 2025/26 sta rendendo possibili iniziative funzionali al marketing territoriale ed alla diversificazione dell’offerta turistica.

Con DHUNE, la domenica cambia ritmo: più lenta, più intima, più vera. Un appuntamento che accende la riviera romagnola anche nei mesi più freddi e che invita a riscoprire tutto il fascino del mare d’inverno, che grazie a DHUNE ha trovato la sua casa.