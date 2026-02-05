Al Matis Silvie Loto, Blackchild e Ricky Pedro

Sabato 7 febbraio 2026 primo appuntamento annuale al Matis Club di Bologna con Vita, la serata che d’estate si svolge alla Villa delle Rose di Misano Adriatico e che propone una serie di dj da anni protagonisti in Italia e all’estero. Sabato 7 febbraio è il turno di Blackchild b2b Silvie Loto (nella foto) e Ricky Pedro.

Da anni Blackchild sa esaltare i dancefloor da Ibiza a Miami, con la sua tech house che sa sempre essere alquanto contagiosa: la sua reputazione è cresciuta nel tempo grazie anche alle sue produzioni discografiche uscite per etichette discografiche del calibro di Solid Grooves, Defected e Cuttin’ Headz. Lo scorso anno ha debuttato su Cécille Records con l’EP “Sensual Disguise”.

Silvie Loto è da anni nelle lineup dei party di Ibiza e di tutto il mondo, ed è molto attiva anche sul fronte discografico, con uscite per label quali Nervous Records, Pitch Control e Soprattutto per Solid Grooves Records, la label creata da Michael Bibi e PAWSA e che la scorsa estate ha sfornato la sua 100esima release, una compilation dove Silvie Loto è presente con la traccia “Take No Shush”.

Ricky Pedro è resident al Matis e alla Villa delle Rose, nonché titolare di Partypeople Bologna e dell’etichetta/party Fidelio; nei suoi set propone House e Tech House spesso arricchendole con edit personali

Il Matis Club è pensato per un pubblico adulto che cerca stile, atmosfera e musica di qualità; la nuova stagione è pronta a confermarne la sua vocazione storica con una programmazione trasversale, con diverse feste a tema ed una serie top dj; il Matis è pronto – come prima, più di prima – a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, che nelle ultime stagioni ha visto alternarsi in console deejay del calibro di Bob Sinclar, David Morales, Fatboy Slim, Francis Mercier e Seth Troxler.

Il Matis Club è aperto venerdì, sabato e prefestivi, cena – con il suo ristorante Asian Lounge – e dopocena. Al venerdì propone la serata VidaLoca, al sabato alterna diverse one-night come AMA, Clorophilla, Club Splendore, History, Vita, Riviera Boho.

