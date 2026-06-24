Abrakadabra: tutte le novità dell’estate 2026

Tantissime novità accompagnano l’estate 2026 di Abrakadabra, realtà sempre più di riferimento per quanto concerne il turismo giovanile nella Riviera Romagnola, grazie ad un impatto concreto sui flussi turistici e sulla destagionalizzazione da parte una realtà nata a Riccione nel 2021 e che si rivolge ad un target che va dai 16 ai 25 anni.

Novità che sono state illustrate nel corso della conferenza stampa tenutasi nei giorni scorsi al Palazzo del Turismo di Riccione con la partecipazione di Mattia Guidi, Assessore al Turismo Città di Riccione, Claudio Montanari, Presidente Federalberghi Riccione, Luca Cevoli, Direttore Federalberghi Riccione e Gabriele Scatolini, cofondatore di Abrakadabra Italy.

Il tratto distintivo nonché punto di Abrakadabra è senza dubbio la ABK Card, sostenuta dal Comune di Riccione e da Federalberghi; la scorsa estate ha coinvolto 4.500 giovani, generando oltre 18.000 presenze alberghiere e una permanenza media di quattro giorni; ABK Card consente l’accesso a un sistema integrato di servizi, convenzioni e pacchetti hotel + intrattenimento, rispondendo alla crescente domanda di vacanze organizzate, sicure e di qualità.

L’ABK Card di quest’anno è già disponibile online e sarà ulteriormente potenziata con nuove collaborazioni sul territorio. Dopo il lancio di un’offerta all inclusive dedicata a un turismo giovanile organizzato e sicuro, Abrakadabra si arricchisce con l’ingresso di realtà riccionesi che hanno aderito all’iniziativa quali Samsara, Opéra, Beach Village che si uniscono ai già presenti Cocoricò, Peter Pan, Villa delle Rose, Altromondo Studios e Aquafan. Tra le tante novità, il potenziamento dei bus navetta per e dai locali, con un’attesa massima di dieci minuti per tratta.

“La crescita del progetto Abrakadabra e l’ingresso di nuovi partner confermano la validità del percorso intrapreso e la volontà condivisa di offrire ai giovani un’esperienza sempre più strutturata e sicura – dichiara Gabriele Scatolini, Co-Founder di Abrakadabra Italy – Questo sviluppo testimonia la capacità del progetto di aggregare competenze, risorse e visioni comuni attorno a un obiettivo chiaro: creare contesti di valore in cui i ragazzi possano crescere, apprendere e vivere vacanze all’insegna del divertimento responsabile e consapevole. Continueremo a lavorare per rafforzare la rete di collaborazioni e innalzare costantemente gli standard qualitativi delle attività proposte, mettendo sempre al centro le esigenze dei giovani e delle loro famiglie”.

Con queste iniziative, Abrakadabra conferma il proprio impegno nello sviluppo di un turismo giovanile, sostenibile e strutturato, capace di generare valore per il territorio e di rafforzare il posizionamento di Riccione come capitale del divertimento per le nuove generazioni.

Ulteriori informazioni sul sito ufficiale di Abrakadabra.