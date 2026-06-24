Loolapaloosa diventa la casa del Brasile

Non soltanto partite da seguire, ma vere e proprie serate ricche di intrattenimento capaci di unire sport, musica e cultura brasiliana. In occasione dei Mondiali di calcio 2026, il Loolapaloosa di Milano diventa una volta di più una vera e propria casa dei tifosi e dei simpatizzanti della Seleção, proponendo una serie di eventi speciali dedicati alle gare della nazionale verdeoro in un’atmosfera più che coinvolgente.

Da anni punto di riferimento della vita notturna milanese grazie a un mix vincente di musica, intrattenimento e accoglienza, il Loolapaloosa porterà in scena un format pensato per celebrare l’energia e il calore del Brasile, con una serie di edizioni speciale della sua one-night più amata, Favela Chic. Ogni appuntamento dedicato alle partite della nazionale verdeoro sarà caratterizzato da maxischermi per seguire gli incontri in diretta, animazione brasiliana, dj set, live performance e ospiti speciali provenienti dal panorama musicale brasiliano.

Dopo le prime due serate, il prossimo appuntamento è fissato per la serata di mercoledì 24: la serata inizia alle 22, a mezzanotte in punto in campo e in scena Brasile-Scozia; ospiti speciali Big Jairao ed il gruppo Novas Ondas. Big Jairao è considerato uno degli interpreti più rappresentativi del pagode contemporaneo, genere musicale profondamente radicato nella cultura popolare brasiliana e capace di unire samba, festa e partecipazione collettiva. Le sue esibizioni sono particolarmente apprezzate per l’energia dal vivo e per la capacità di coinvolgere il pubblico in un’autentica atmosfera brasiliana. Ad accompagnarlo sarà il Gruppo Novas Ondas, formazione che porta sul palco ritmi e sonorità tipiche della tradizione musicale verdeoro, contribuendo a creare uno spettacolo che va ben oltre il semplice evento sportivo.

Le serate del Loolapaloosa dedicate ai Mondiali saranno quindi concepite come eventi completi, in grado di combinare passione sportiva, spettacolo e socialità in uno dei locali più frequentati e cosmopoliti della città. Parallelamente agli appuntamenti dedicati alla Coppa del Mondo, prosegue la programmazione settimanale che da anni caratterizza il Loolapaloosa: il lunedì è dedicato ad AfroBrasil, il martedì a Ladies Night, il mercoledì a Milano in Festa, il giovedì a 100% Reggaeton, il venerdì a Loola Friends, il sabato a Loola Vintage e la domenica a Favela Chic.

Un calendario che conferma il ruolo del Loolapaloosa come uno dei principali punti di incontro della nightlife internazionale milanese e che, durante il Mondiale 2026, si arricchisce di un progetto speciale destinato a portare nel cuore di Milano tutta la passione, i colori e l’energia del Brasile.

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