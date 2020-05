Tina Cipollari, quarantena tra incubi e insonnia: “Ora mi sto abituando…”

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Tina Cipollari, l’opinionista di Uomini e Donne non sta vivendo un periodo affatto semplice a causa dell’emergenza Coronavirus. Oltre a non avere la libertà di uscire e vedere i familiari, la Cipollari non può nemmeno stare insieme al fidanzato Vincenzo Ferrara. I due, a causa della quarantena, non si vedono da due mesi.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, la Cipollari ha svelato di non aver preso affatto bene all’inizio la quarantena. Queste le sue parole: “Le prime due settimane non riuscivo a dormire e avevo gli incubi. Adesso gradualmente mi sto abituando, anche se mi auguro che finisca al più presto. Mi manca la libertà di uscire quando voglio e di andare a trovare le persone cui voglio bene.” Tina Cipollari ha fatto sapere che trascorre le sue giornate insieme ai suoi tre figli adolescenti, a detta sua tenerli chiusi in casa tutto il giorno per tutto questo tempo non è semplice. La Cipollari ha poi aggiunto che l’unica cosa positiva in questo momento è poter passare più tempo con i suoi figli e fare con loro lunghe chiacchierate.

Tina Cipollari ha parlato poi della lontananza forzata con il fidanzato, Vincenzo Ferrara. I due non si sono più visti da quando è iniziata la quarantena, lui è rimasto a Firenze mentre lei è a Roma. L’esuberate opinionista ha fatto sapere che i due si sentono spesso al telefono e ogni tanto si fanno qualche videochiamata. La Cipollari ha poi concluso dicendo: “Avendo i miei tre figli a casa con me, ho una vita piuttosto impegnata e, grazie a Dio, non conosco la noia”.