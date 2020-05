Ignazio Moser dimagrito in quarantena, parla lui: “Ho perso 9 kg perché…”

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Ignazio Moser, il noto ed amato sportivo ha trascorso la quarantena a Trento dai suoi genitori insieme alla compagna Cecilia Rodriguez. I due sono ancora a Trento, torneranno a Milano dalla famiglia Rodriguez quando gli spostamenti tra Regioni saranno possibili. La coppia sta davvero bene tra le montagne, oltre a godersi il posto magnifico però Ignazio sta lavorando duramente insieme al padre.

Negli ultimi tre anni Ignazio Moser si era dedicato più al mondo dello spettacolo che all’azienda di famiglia, durante la quarantena ne ha approfittato per riprendere in mano l’azienda. Lavorare nei campi si sa è molto faticoso, questo ha contribuito a far perdere molti chili a Moser. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv il compagno di Cecilia Rodriguez ha spiegato: “Ho perso 9 chili. Non allenandomi più in palestra ho perso un po’ di massa. E poi mio padre mi fa correre tutto il giorno!”. Per poi aggiungere:“Non mi spaventa lavorare nei campi. Anche se la campagna è come la bicicletta, non fa tanti sconti”.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez presto un figlio? Ecco cosa ha detto lui

Ignazio Moser ha raccontato come trascorrono le giornate lui e Cecilia Rodriguez. L’ex gieffino ha raccontato che la fidanzata si sveglia alle 10.30 e prepara da mangiare mentre lui e il padre sono nei campi. A pranzo mangiano tutti insieme, dopodiché loro tornano nei campi e Cechu si occupa dei lavori di casa. Di recente si è parlato ancora una volta della possibilità che Nacho e Cecilia diventeranno presto marito e moglie, lui ha però precisato che non ci sarà nessun matrimonio a breve. Niente nozze al momento per la coppia, i due potrebbero però fare un figlio. In merito a ciò Moser ha detto: “Il desiderio c’è ma senza fretta”.