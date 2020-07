Giulio Berruti parla di Maria Elena Boschi: “Sono innamorato…”

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sono ufficialmente una coppia, se ne parla ormai da mesi ma avevano sempre smentito la loro presunta relazione dicendo di essere solo ottimi amici. Più volte sono stati paparazzati insieme, tra sorrisi e chiacchiere hanno sempre mostrato grande intesa e complicità. Da poco il settimanale Chi li ha beccati mentre si scambiavano un romantico e dolce bacio.

Davanti allo scatto del bacio non hanno più negato di essere una coppia, ormai è noto a tutti che tra loro è scoppiato l’amore. I due si sono conosciuto grazie ad alcuni amici in comune lo scorso anno, da quel momento hanno iniziato a frequentarsi. Per molto tempo hanno cercato di nascondere la loro relazione, ma i paparazzi erano sempre pronti a pizzicarli insieme. Ospite ieri a C’è tempo per…, nuovo programma condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi su Rai Uno, l’attore ha confermato che lui e Maria Elena Boschi stanno insieme. Giulio Berruti ha anche ammesso di essere molto innamorato. Queste le sue parole: “Sì, sono innamorato. Inutile negarlo, ci sono delle foto”.

Giulio Berruti è molto timido e riservato, proprio per questo preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita privata. Lui stesso ha detto: “Non dico nulla di più. Sono una persona molto riservata che vuole custodire gelosamente la propria vita privata”. Solo pochi giorni fa al settimanale F aveva detto la stessa cosa dicendo che non è nel suo stile parlare della sua vita privata. L’attore ha fatto sapere che non gli interessa mettere in piazza la sua vita per attirare l’attenzione o, peggio, per avere maggiori opportunità professionali”.