Parma, picchia moglie e figli con mazze da golf e bastoni: arrestato

È finalmente finito l’incubo di una donna, picchiata e maltrattata da tempo da marito violento, i fatti si sono svolti a Parma. Le violenze fisiche avvenivano all’interno dell’abitazione della coppia. Un uomo di 50 anni sfogava spesso la sua rabbia contro la moglie. In molte occasioni, oltre a picchiare la donna, maltrattava anche i loro figli ancora minorenni.

Circa un mese fa la vittima, stanca di continuare a subire in silenzio i maltrattamenti del marito violento, ha finalmente trovato il coraggio di denunciarlo. Ai carabinieri di Parma la donna aveva raccontato che l’uomo la maltrattava e picchiava da molto tempo, facendola vivere nel terrore. Le violenze erano diventate più ricorrenti anche a causa della dipendenza da sostanze stupefacenti del 50enne. La donna ha raccontato che il marito picchiava frequentemente lei e i loro figli con mazze da golf e bastoni. In molte occasioni li ha anche minacciati con un coltello.

In seguito alle dichiarazioni della donna sono iniziate le indagini. La donna prima di denunciare il marito era scappata di casa insieme ai suoi figli, si erano rifugiati nel centro antiviolenza di Parma. In seguito alle dovute indagine e ad alcune testimonianze, il 50enne è stato arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato in carcere, la sua famiglia potrà finalmente tornare a vivere una vita serena, senza avere più paura delle sue violenze fisiche e psicologiche.