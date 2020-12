Ambra Lombardo sbotta: “Non ho sfruttato Chicco per lavorare in tv”

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Ambra Lombardo, nota per aver partecipato al Grande Fratello 16, reality condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Oltre ad ottenere visibilità, nella casa più spiata d’Italia la bellissima professoressa e modella aveva trovato anche l’amore con Chicco Nalli. I due sembravano più innamorati che mai, a causa della lontananza e delle incomprensioni nate nel loro rapporto i due hanno però messo un punto definitivo alla loro relazione mesi fa.

A quanto pare in molti accusano Ambra Lombardo di aver sfruttato la sua storia d’amore con Chicco Nalli per aumentare la sua notorietà e farsi spazio nel mondo dello spettacolo. L’ex gieffina però non ci sta e fa chiarezza. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo ci ha tenuto a precisare che non ha mai sfruttato la sua vita privata per andare in televisione. Queste le sue parole: “In tanti mi accusano di aver usato Chicco, ma non è così.” In molti le dicono infatti che senza di lui non avrebbe ottenuto popolarità e sarebbe sparita presto dalla televisione. Ha poi aggiunto: “Io quella che ha lavorato subito in tv dopo l’esperienza del Grande Fratello e non lui.” Ci ha tenuto poi a chiarire che anche l’ex fidanzato ha avuto molte proposte, ma ha preferito dedicarsi solamente al suo lavoro di hair stylist.

Ambra Lombardo e il successo in televisione, chiarisce che non ha sfruttato la storia con Chicco

Ambra Lombardo dopo il Grande Fratello Vip ha ottenuto molto successo, soprattutto dopo aver incontrato Piero Chiambretti. Oggi l’ex gieffina cura infatti una sua rubrica nel programma calcistico di Canale 5. A detta sua non smetterà mai di essere grata a Chiambretti per l’opportunità che le ha dato, lo considera il suo maestro. Oltre alla televisione, l’ex gieffina continua ad insegnare in Lombardia in un liceo. Dopo la rottura con Chicco Nalli la bellissima modella è ancora single, non nega però di avere voglia di innamorarsi ed essere felice.