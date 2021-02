Zenga, la madre su Rosalinda: “Stessa timidezza di Andrea, la trovo…”

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono dovuti momentaneamente separare, l’ormai ex gieffino è stato infatti eliminato dal Grande Fratello Vip nel corso della 42esima puntata andata in onda ieri 22 febbraio su Canale 5. Tra i due sembra essere nato un legame molto forte, entrambi nella casa hanno rivelato di provare importanti sentimenti.

Manca ormai pochissimo alla finale del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, dopodiché Zenga e Rosalinda potranno continuare a stare insieme senza la presenza delle telecamere per capire se tra loro sta davvero nascendo l’amore. Intanto, a commentare la relazione nata tra loro ci ha pensato nelle scorse ore la madre di Andrea Zenga. In un’intervista concessa al settimanale DiPiù Tv Roberta Termali ci ha tenuto a far sapere che gli occhi del figlio non mentono, è infatti convinta che provi davvero forti emozioni nei confronti della gieffina.

La donna ha poi detto ciò che pensa di Rosalinda Cannavò, queste le sue parole: “La trovo morigerata con la stessa timidezza di Andrea. Entrambi mi sembra siano alla ricerca di una serenità che meritano.” La conduttrice ha poi continuato dicendo che il figlio avrà sicuramente avuto modo di conoscerla bene, lei non può che essere felice per lui, per entrambi.

La madre di Andrea Zenga approva la relazione di Zenga con Rosalinda, ecco cosa ha rivelato Roberta Termali

Roberta Termali pensa che il figlio abbia avuto rispetto nei confronti di Rosalinda dal momento che sapeva che era già impegnata sentimentalmente. Alla fine, però, non sono riusciti più a nascondere ciò che è nato tra loro al Grande Fratello Vip. La madre di Andrea Zenga è convinta che il figlio abbia riflettuto bene prima di confessare i suoi sentimenti alla gieffina. La conduttrice ha quindi approvato la relazione nata tra l’ex gieffino e l’attrice siciliana, la loro storia d’amore continuerà dopo il reality? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.