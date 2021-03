Coronavirus, parla Crisanti: “Lockdown totale sopra i 30mila casi al giorno”

Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia a Padova, ha commentato la proposta del Comitato tecnico scientifico di far diventare rossi i weekend in tutta Italia per cercare di contenere i contagi di Coronavirus. In un’intervista rilasciata a La Stampa ha fatto sapere che a parer suo la direzione è giusta, pensa però che sarà necessario chiudere tutto se si verificheranno più di trentamila casi al giorno.

Stando a ciò che ha riferito il noto virologo, la prossima settimana sarà cruciale. Ciò che più di tutto lo preoccupa ad oggi è la variante inglese del virus. Nel Regno Unito il lockdown sembra aver dato buoni risultati, Andrea Crisanti ci ha tenuto però a precisare che tutti dovranno seguire le regole. A detta sua se i provvedimenti fossero stati messi in atto prima tanti morti si sarebbero potuti evitare, questo lo rattrista molto. Ha poi aggiunto: “Sono mesi che chiedo di contenere la variante inglese ma non mi hanno dato retta”.

Il noto virologo ha parlato anche delle vaccinazioni, a detta sua anche se gli italiani il prossimo anno dovessero essere tutti vaccinati resteranno due incognite. Quali? Le nuove varianti che potrebbero superare i vaccini e la durata dell’immunità. A queste eventualità a parer suo bisognerà prepararsi. In Italia saranno prodotte 10 milioni di dosi del vaccino russo Sputnik V. Stando a quanto detto da Andrea Crisanti sulla carta risulta essere un sensato vaccino. Ha poi fatto sapere che per una questione di prudenza sarà necessario attendere la decisione dell’autorità europea prevista per domani 11 marzo.