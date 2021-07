Povia contrario a Green pass e vaccino: ecco cosa ha detto il cantante

Povia si è lasciata andare ad un lungo sfogo in un’intervista rilasciata all’Adnkronos. Il noto cantante si è detto contrario all’obbligo del Green pass e al vaccino anti-Covid. Pensa che il Green pass sia l’ennesima ed inutile stupidata perché la gente sarà libera di contagiarsi lo stesso. Crede inoltre che oltre a non risolvere nulla è anche discriminatorio. Lo ha paragonato agli ebrei, loro avevano un pigiama e un numero di riconoscimento, invece noi un pass per entrare nei luoghi pubblici. Proprio per questo ha lanciato l’idea di fare concerti privati sulle sue pagine.

Il cantante ha parlato anche del vaccino anti-covid, lui non ha nessuna intenzione di farlo. A detta sua definirlo un ‘no vax’ sarebbe scorretto, ha infatti precisato che l’ultimo lo ha fatto poco tempo fa, quello contro la meningite. Questo vaccino non vuole però farlo, ha paura, in merito a ciò ha spiegato: “Al momento questo siero anti-Covid non lo faccio neanche morto e i motivi sono molteplici: non immunizza, puoi contagiare ed essere contagiato e se ti contagi non è vero che non puoi avere effetti gravissimi o estremi.”

Povia non vuole correre rischi, a parer suo tutto vogliamo uscirne al più presto ma non a disperati tentativi e ‘quasi alla cieca’. Ha poi continuato dicendo che gli esperti continuano a dire alla popolazione di fare il vaccino ma non sanno rispondere alle domande sui rischi per la salute. Il cantante ha ribadito che ha paura, rivendica poi il diritto alla libera scelta e ha fatto sapere che presto pubblicherà su questa tematica la canzone ‘Liberi di scegliere’.

