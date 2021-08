Caso Denise Pipitone: l’ex Pm Angioni ha dichiarato il falso?

Si continua a parlare del caso Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo all’età di quattro anni. All’epoca dei fatti era Maria Angioni il Pm del caso, di recente ha più volte affermato di essere convinta che Denise sia ancora viva. La sua ipotesi è sempre stata quella che sia stata rapita per essere uccisa, un altro gruppo di persone l’avrebbe però salvata.

LEGGI ANCHE -> Denise Pipitone, parla l’ex Pm Angioni: “L’ho individuata, ha una figlia”

L’ex Pm a suo tempo fu ospite in varie trasmissioni televisive per parlare della scomparsa di Denise Pipitone. In molte occasioni disse che erano molte le possibilità per dare un’importante svolta alla terribile vicenda. In tribunale però metteva a tacere ogni cosa e crollavano tutte le aspettative create sulla vicenda. La Angioni aveva anche citato Antonio Sfameni, era ritenuto il principale autore di una fuga di notizie. Il nome di Sfameni, oggi capo della squadra Mobile di Messina, però non sembra essere nel registro degli indagati.

Sembra che siano destinate ad essere inattendibile e infondate tutte le dichiarazioni dell’ex Pm. Le sue affermazioni non sembrano riflettere la realtà dei fatti, per questo è oggi una delle indagate per dichiarazioni false al pubblico ministero.

LEGGI ANCHE -> Caso Denise Pipitone, l’ex pm indagata per false dichiarazioni