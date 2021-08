Michael Ballack, figlio fa un incidente in quad: Emilio muore a 18 anni

Michael Ballack, ex centrocampista della nazionale tedesca, è stato colpito da una tragedia, il figlio è morto nella notte del 4 agosto 2021 a causa di un incidente in quad. La vittima, Emilio Ballack, aveva 18 anni. Il drammatico episodio è avvenuto a Troia, a sud di Lisbona, vicino alla tenuta che l’ex calciatore ha acquistato in Portogallo.

Stando alle prime informazioni sul caso il figlio di Michael Ballack si trovava nella tenuta di famiglia. In seguito al drammatico incidente, immediato è stato l’intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco sul luogo della tragedia. Inutili si sono rivelati tutti i tentativi dei medici di salvargli la vita, per la giovane vittima non c’è stato infatti nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I vigili del fuoco hanno potuto solo estrarre il corpo senza vita del ragazzo dalle lamiere. Secondo le agenzie di stampa che hanno reso nota la drammatica notizia, il quad si sarebbe ribaltato improvvisamente provocando la morte del 18enne.

Tutti i dettagli e le dinamiche dell’incidente non sono state ancora rese note. Emilio Ballack era molto attivo sui social, nei giorni scorsi tanti erano gli scatti che aveva pubblicato sul suo profilo Instagram che lo ritraevano in vacanza con la sua famiglia. Giorni di relax e divertimento che improvvisamente si sono trasformati in una vera e propria tragedia.

