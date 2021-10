Do You Remember House, la novità di Radio House

Si intitola Do You Remember House il nuovo programma di Radio House, la prima novità del palinsesto 2021/22, la prima di una serie che saranno rivelate ed annunciate nelle prossime settimane.

Do You Remember House è ideato, prodotto e condotto da Eddy Kisses; va in onda in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 e in replica ogni mattina dalle 6 alle 7. L’edizione del venerdì si intitola Special Edition, una puntata monografica interamente dedicata ad un produttore, un cantante o un’etichetta che siano stati rilevanti e decisivi nella storia della House Music.

“Faccio radio dal 1979 e quest’anno ho deciso si cambiare nome d’arte – spiega Eddy Kisses – Con Do You Remember House attingo alla mia collezione di vinili e cd, a tante produzioni House che meritano di essere riscoperte e riascoltate, da metà degli anni ottanta ai giorni nostri. Un programma che manca nell‘attuale panorama radiofonico e che conduco in maniera informale, con lo stesso approccio che di solito caratterizza le trasmissioni rock. Non si tratta di 60 minuti dedicati ai grandi classici della House, alle hit da club, ma di una selezione dedicata a quei brani che meritano di essere riscoperti con un passaggio radiofonico, così come in futuro avremo ospiti dj di riferimento del panorama italiano ed internazionale”.

Musica elettronica 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 sette: questa la missione di Radio House, che trasmette tramite una sua app e un suo sito internet. Insieme a Do You Remember House, gli altri programmi trasmessi da Radio House sono: People In Da House con Michele Panzieri (dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20), Supernova con Andrea Medri e Martina Berloni (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11) – entrambi in onda in contemporanea anche su Radio Veronica e su Radio Arancia – My Religion con Dj Thor (dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17), We Groove con James Barbadoro (sabato e domenica dalle 19 alle 20). Tra le novità imminenti, una fascia dedicata ai mixati firmati dalle migliori etichette discografiche elettroniche italiane e straniere.

www.radiohouse.it