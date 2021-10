Da molti anni Alfonso Signorini lascia scoop e indiscrezioni sul suo settimanale Chi, della sua vita privata però non ne parla spesso. Ospite nei giorni scorsi a Verissimo il noto giornalista e conduttore televisivo ha però parlato della sua lunghissima storia d’amore con il compagno Paolo Galimberti, nata ben 19 anni fa. Grazie all’amore che prova per lui quando aveva 34enne decise di fare coming out in famiglia. Dopo qualche istante di silenzio il padre gli disse che lo sapeva già.

A Silvia Toffanin il conduttore ha rivelato che il compagno gli è stato molto vicino quando aveva il Coronavirus. Voleva andare da lui ma glielo ha impedito, sapendo però che aveva paura di affrontare la notte Galimberti gli ha proposto di dormire nel suo garage così se avesse avuto bisogno di lui sarebbe stato subito pronto ad aiutarlo. Ha poi svelato che sua madre lo adorava. In passato Alfonso Signorini aveva fatto sapere che quella con il compagno è una relazione aperta, i due però si amano e si rispettano da quasi vent’anni.

Ecco chi è Paolo Galimberti, il compagno di Alfonso Signorini

Paolo Galimberti è un noto politico ed imprenditore che ha conquistato molti successi nel corso della sua lunga carriera. Il compagno di Alfonso Signorini è nato nel 1968. In passato è stato socio dell’azienda in Euronics con la sua famiglia. Ne è poi diventato consigliere di amministrazione e membro del board di Euronics International. Ha fatto poi parte del Consiglio Direttivo di Eurocommerce ed è stato consigliere del Cnel.

Nel 2013 Galimberti è stato eletto senatore della Repubblica Italiana per Il Popolo della Libertà, dopodiché è diventato segretario della commissione permanente Industria, commercio e turismo. Sempre nel 2013 ha aderito a Forza Italia Silvio Berlusconi diventando il Vice Presidente Tesoriere in Lombardia.

