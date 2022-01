Fatima precipita dal balcone e muore: non aveva lesioni o ferite precedenti

È morta lo scorso giovedì 13 gennaio 2022 a Torino la piccola Fatima di soli tre anni dopo che è precipitata dal quinto piano mentre giocava con il fidanzato della madre. È stato proprio lui a farla cadere accidentalmente giù mentre la faceva volare in aria e la riprendeva, un gioco che a detta sua divertiva molto la bimba. Tra le varie cose, in preda alla disperazione, ha raccontato: “La lanciavo in aria. Lei rideva e salutava mamma che ci stava guardando dal balcone. Mi è scivolata dalle mani. Non so come sia successo“.

Il fidanzato della madre di Fatima, il 32enne Azhar Mohssine, è accusato di omicidio colposo. L’esame autoptico non è stato in grado di rilevare se la giovanissima vittima sia stata gettata dal balcone o sia caduta accidentalmente. È però emerso che non aveva ferite e altre lesioni precedenti alla caduta dal balcone, questo sembra confermare che non era mai stato fatto del male alla piccola prima del terribile incidente.

Dall’autopsia è emerso anche che non c’erano segni che lascino pensare ad un tentativo di opposizione o resistenza da parte della piccola Fatima. Cadendo nel vuoto è morta a causa del violentissimo impatto al suolo, durante la caduta non ha sbattuto da nessuna parte.

