I migliori tv show sul poker di sempre

Tra vecchi e nuovi palinsesti, ecco una rassegna dei programmi televisivi sul poker più visti e amati.

C’è stato un periodo in cui per imparare a giocare a poker era sufficiente accendere la televisione. Per ben 7 stagioni, dal 2007 al 2013, la trasmissione Poker1mania andata in onda sulle reti Fininvest ha tenuto compagnia agli Italiani contribuendo alla straordinaria diffusione del popolare gioco di carte nel nostro Paese.

Condotto dal presentatore sportivo Giacomo “Ciccio” Valenti con il supporto tecnico del player professionista Luca Pagano, ha tenuto incollati agli schermi migliaia di appassionati che ne decretarono lo straordinario successo di audience.

Il poker in tv: il punto della situazione

Le cose sono cambiate con la più recente legislazione che ha di fatto reso impossibile trasmettere il poker in televisione e con l’avvento di nuovi player sulla scena della distribuzione dei contenuti audiovisivi (si pensi alla diffusione dello streaming e delle piattaforme on demand) che offrono opportunità di intrattenimento alternative e decisamente interessanti.

Tra passato e futuro, proviamo comunque a dare uno sguardo agli show che hanno fatto e che in parte continuano a fare la storia del poker in televisione, nel nostro Paese e nel resto del mondo.

World Series of Poker (ESPN)

Negli Stati Uniti, durante le World Series of Poker (WSOP), il progetto ESPN continua ad andare a gonfie vele. ESPN è un noto network sportivo in lingua inglese che trasmette via cavo e via satellite (in Italia fa parte del pacchetto Sky Sport).

In occasione del Main Event WOSP – in programma ogni anno a Las Vegas, pandemia permettendo – copre i tavoli principali e quelli laterali tenendo gli spettatori informati e garantendo una qualità video eccellente. Dal punto di vista del divertimento e dell’intrattenimento, le WOSP su ESPN sono ancora oggi uno dei migliori programmi di poker in televisione.

High Stakes Poker e Poker After Dark (Poker Central)

High Stakes Poker e Poker After Dark sono due spettacoli che fanno parte del palinsesto di Poker Central. Quest’ultimo è un servizio di streaming accessibile tramite numerosi hardware, tra cui Apple Tv, Amazon Fire Tv, Roku Tv, Xbox One e PlayStation Vue.

Oltre a trasmettere le repliche di Poker After Dark e di High Stakes Poker, uno dei più appassionanti spettacoli televisivi sui cash game con protagonisti player del calibro di Daniel Negreanu, Antonio Esfandiari e Phil Laak, l’emittente offre anche programmi originali come il Super High Roller Bowl e il Super High Roller Cash Game.

World Poker Tour (Fox Sports Regional Networks)

Lo show televisivo World Poker Tour (WPT) è trasmesso da Fox Sports fino alla 19sima stagione. Nel corso del programma è possibile assistere ad alcuni dei più noti tornei di poker dal vivo al mondo come il Bellagio Five Diamond Classic, il Costa Rica Classic e l’UltimateBet Aruba Poker Classic.

Le voci storiche a commento dell’evento sono quelle di Mike Sexton – vincitore di 4 tavoli finali al WPT e di braccialetto delle World Series of Poker – e di Vince Van Patten – ex giocatore di tennis professionista e autore del libro The Picasso Flop, un romanzo sul gioco del poker ambientato a Las Vegas.

Shark Cage (Poker Stars Tv)

Il sito di streaming Poker Stars Tv detiene I diritti di Shark Cage. Lo show, che adotta il format del torneo di poker, ha come protagonisti diversi player professionisti, alcune celebrità del mondo dello spettacolo e altri giocatori qualificatisi online. I partecipanti competono in una serie di eventi sit and go a sei mani. Il vincitore del tavolo finale si aggiudica un montepremi di 1 milione di dollari.

Tutte le volte che un giocatore riesce a portare a termine con successo un bluff al river, il suo avversario viene rinchiuso in una gabbia (da qui il titolo Shark Cage, in italiano “gabbia per gli squali”) e costretto a saltare un intero turno di gioco.

Conclusioni

Nonostante nel nostro Paese siano ormati tramontati i tempi d’oro del poker in televisione, le piattaforme di streaming consentono ancora oggi di avere accesso a programmi internazionali avvincenti ed entusiasmanti, che propongono sia eventi passati sia tornei dal vivo.