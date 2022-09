Si sono fatti conoscere dal pubblico qualche anno fa per via della loro partecipazione a Uomini e Donne, oggi Ursula e Sossio stanno vivendo un nuovo momento di crisi. L’amore tra loro sbocciò in trasmissione e nonostante le varie turbolenze del loro rapporto hanno costruito una famiglia e sono sempre apparsi complici e innamoratissimi.

In passato qualche momento di crisi c’è stato, l’ex cavaliere era anche andato via di casa ma alla fine erano riusciti a ritrovarsi. Dopo la partecipazione di Sossio Aruta al Grande Fratello Vip ospiti a Uomini e Donne aveva annunciato che sarebbero convolati a nozze, il matrimonio però è stato annullato. A farlo sapere è stata Ursula Bennardo in un’intervista concessa a The Pipol. Tra le varie cose ha detto: “Le cose dentro di me sono cambiate. Alcuni atteggiamenti di Sossio mi hanno fatta indietreggiare!”.

L’ex dama aveva già scelto le bomboniere e il vestito. Anche gli inviti erano pronti, ma almeno per il momento i due non pronunceranno il fatidico si. Ursula Bennardo ha fatto sapere che non le piace il modo in cui Sossio Aruta affronta le loro litigate e nemmeno molte sfaccettature del suo carattere. Ha poi aggiunto: “Mi sono stufata, e ho pensato che la soluzione migliore fosse quella di non sposarci più”. L’ex dama pensa che il compagno se ne sia fatto una ragione, ma all’inizio non l’ha presa bene perché aveva paura che lei non provasse più un sentimento per lui. In questo momento di crisi l’ex dama ha fatto sapere che vuole pensare di più a se stessa. Vuole capire se con Sossio potrà esserci un futuro per sempre oppure no.

