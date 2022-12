Ginevra Lamborghini parla di Elettra: come vanno le cose tra loro

Durante la sua breve partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip l’ex gieffina Ginevra Lamborghini ha più volte parlato della sorella Elettra Lamborghini e del loro turbolento rapporto, per averlo fatto ha anche ricevuto una diffida. Nella casa più spiata d’Italia aveva fatto sapere che le due non si rivolgevano la parola da ben due anni, non aveva però ben capito perché fosse successo.

Dopo la squalifica dal reality tra le due c’è stato un piccolo riavvicinamento, era stata proprio l’ex gieffina a farlo sapere. Si era detta convinta che le due a piccoli passi sarebbero riuscite a sistemare le cose tra loro, aveva poi rivelato che ricostruire questo legame era per lei più importante di aver vinto il gioco. Aveva anche ribadito che tra loro non c’è mai stato un vero litigio, ma molte incomprensioni.

Lo scorso lunedì Ginevra Lamborghini ha avuto la possibilità di tornare nella casa del Grande Fratello Vip, questa volta però non nei panni di concorrente ma come ospite. Resterà nella casa per una settimana, nelle scorse ore è tornata a parlare di Elettra Lamborghini. Come vanno le cose tra loro oggi? Durante una chiacchierata con Nikita l’ex gieffina ha raccontato di aver scritto alla sorella, non sempre però lei le ha risposto. Tra le varie cose ha detto: “La situazione è migliorata. Io cerco di essere presente con molto rispetto perché non voglio essere invadente.” Ha poi aggiunto che quando se la sente le manda un messaggio per dirle che la pensa e per chiederle come sta. Ha poi concluso dicendo che ci sono volte che le risponde e altre no, ma quando non lo fa lei lo accetta tranquillamente.

