Sfiorata la tragedia nella mattinata di ieri, giovedì 12 gennaio 2023 a Rasei-Casareggio di Codevilla, nel Pavese. Intorno alla 4 è scoppiato un incendio all’interno di una casa di campagna. In casa c’era una donna di 75 anni e il figlio di 48 anni. Entrambi dormivano quando si sono divampate le fiamme e non si sono accorti di nulla. Se non ci fosse stato il loro amico a quattro zampe la vicenda si sarebbe potuta trasformare in un drammatico episodio.

È stato infatti il cane a lanciare l’allarme, non appena si è accorto dell’incendio ha iniziato ad abbaiare fin quando madre e figlio non si sono svegliati. Un gesto che ha salvato la vita ad entrambi. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine sul luogo in cui si sono svolti i fatti, a Rasei-Casareggio di Codevilla. A causare il rogo potrebbe essere stato un cortocircuito, le fiamme hanno causato indigenti danni all’abitazione.

Madre e figlio sono stati portati in ospedale per ricevere le cure adeguate dopo il brutto incubo che hanno vissuto vedendo la loro casa tra le fiamme. La 75enne era in evidente stato di shock ma fortunatamente non ha riportato gravi ferite, solo una lieve intossicazione da fumo. Il figlio invece è stato medicato per delle ustioni alle mani e al volto.

LEGGI ANCHE -> Napoli, tossicodipendente investe la madre: 34enne in manette