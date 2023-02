Giorgia Crivello dopo l’aborto svela: “Fa male”, le parole del marito

Da settimane i tantissimi fan di Giorgia Crivello sospettavano che fosse incinta, lei però fino a qualche giorno fa non aveva né confermato né smentito la gravidanza. Sul suo profilo Instagram ha rotto il silenzio, però per annunciare il grande dolore che lei e il marito stanno provando, causato dalla perdita del loro primo figlio.

Ai suoi follower ha spiegato che non aveva detto ancora nulla in merito alla dolce attesa perché era ancora nel primo trimestre. L’ultima visita dal ginecologo ha però fanno emergere una terribile novità, il cuoricino del figlio non batteva più. Nelle scorse ore è tornata a parlare dell’aborto spontaneo tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, dove si vede lei su un letto d’ospedale. La nota e amata influencer ha subito un’operazione per rimuovere il feto. Tra le varie cose nella didascalia ha scritto: “Fa male, più che altro al cuore ma purtroppo va affrontata e custodita dentro…per sempre.” Ha anche ringraziato i fan per la loro vicinanza.

Anche Stefano Laudoni ha rotto il silenzio sui social per parlare della perdita che lui e la moglie hanno subito. Ha scritto che non sempre è facile accettare le scelte che la vita ti mette davanti. Ha poi continuato dicendo che lui e Giorgia Crivello sono forti e innamorati ed è convinto che ne usciranno più uniti di prima. Il marito dell’influencer ha aggiunto che basta solo aspettare e prima o poi potranno realizzare il loro sogno, riferendosi alla moglie ha concluso dicendo: “Oggi ti amo ancora di più.”

