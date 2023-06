Casamicciola Terme, picchia la moglie: la figlia 12enne lo fa arrestare

È finalmente finito l’incubo di una donna di 50 anni di Casamicciola Terme, sull’Isola di Ischia, picchiata da anni dal marito violento, anche davanti alla figlia minorenne. In seguito all’ennesima aggressione la vittima ha mandato un messaggio su Whatsapp ad un’amica, l’emoji del pollice all’insù, era il loro simbolo per capire che l’uomo la stava picchiando per l’ennesima volta.

In preda alla preoccupazione l’amica della vittima ha subito allarmato le forze dell’ordine che si sono precipitate sul luogo in cui si è svolta l’aggressione a Casamicciola Terme. Giunti sul posto hanno trovato la donna visibilmente spaventata e turbata, aveva sul viso evidenti segni di percosse ma agli agenti ha detto che andava tutto bene. Probabilmente temeva che il marito sarebbe andato su tutte le furie e che le conseguenze sarebbero state gravi, ma la figlia di 12 anni non è rimasta in silenzio. Ai Carabinieri ha detto di arrestare il padre perché picchiava sua madre, nel frattempo l’uomo stava provando a darsi alla fuga.

Gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo, dalle indagini è emerso che maltrattava la moglie da anni. Durante l’ultimo litigio l’ha colpita con diversi pugni alle tempie e sull’occhio. In seguito all’arresto per il reato di maltrattamenti contro familiari davanti a persona minorenne è stato portato nel carcere di Poggioreale a Napoli.

