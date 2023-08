Daniele Dal Moro annuncia la rottura con Oriana: “Non voglio più stare con lei”

Continuano i tira e molla tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, questa volta la storia d’amore è giunta definitivamente al capolinea? Nella casa del Grande Fratello Vip gli alti e bassi sono stati molti ed è successo lo stesso anche dopo il reality. Sui social si mostravano felici e innamorati, ma vari litigi li hanno spinti a prendere strade diverse.

Dopo la precedente rottura l’ex gieffino aveva assicurato che non c’era possibilità di un ritorno di fiamma. Dopo pochi giorni però avevano fatto sapere di essere tornati insieme. Da quel momento sono trascorse due settimane, oggi sarebbero dovuti andare insieme a Ibiza per qualche giorno di vacanza e relax ma si sono detti di nuovo addio. Nelle scorse ore Oriana Marzoli ha improvvisamente smesso di seguire l’ex fidanzato su Instagram, lui ha poi rotto il silenzio per annunciare l’ennesima rottura.

Daniele Dal Moro su Twitter ha detto ai suoi fan che come al solito è stato reso immediatamente tutto pubblico. Ha poi spiegato: “Non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione nonché di amore.” Ha poi continuato dicendo che la loro storia d’amore di per sé non va bene e restare per troppo tempo distanti peggiorerebbe solo le cose. L’ex gieffino poi concluso dicendo che su questa storia non ha più nulla da dire.

LEGGI ANCHE -> Daniele Dal Moro torna single: “Tra me e Oriana è finita”