In vista della nuova edizione di Uomini e Donne tanti sono i rumors che stanno circolando, l’ultimo riguarda due noti cavalieri, si tratta di Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Da anni entrambi fanno parte della trasmissione condotta su Canale 5 da Maria De Filippi. In più occasioni sembravano aver trovato l’amore ma le cose non sono andate come speravamo.

Ad oggi sono entrambi single, nel noto dating show sperano di incontrare la loro anima gemella ma non è ancora successo. Nella prossima edizione faranno ancora parte del parterre maschile? Stando a Novella 2000 potrebbero essere fuori dal cast, la rivista fa sapere che le registrazioni delle nuove puntate sono previste per fine agosto e che la presenza dei due cavalieri è a rischio.

Sembra però che l’indiscrezione non sia veritiera, nelle scorse ore infatti Armando Incarnato ha fatto sapere che questi articoli sulla sua persona lo hanno stancato. Tra le varie cose ha poi aggiunto: “Per prendere click e visual alle vostre pagine scrivete cose che non esistono. Notizie fake prive di fondamenta.” A quanto pare sia Armando che Riccardo Guarnieri torneranno a Uomini e Donne, riusciranno a trovare l’amore in trasmissione? Non ci resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate per scoprirlo.

