Selvaggia Roma, come ha superato il dolore per l’aborto? Parla lei

Era in dolce attesa e non vedeva l’ora di diventare mamma per la prima volta, il mondo di Selvaggia Roma un anno fa è però crollato quando ha avuto un aborto. Era al quinto mese di gravidanza quando il cuore della sua bambina ha smesso di battere, una scoperta che l’ha distrutta emotivamente.

Da quel doloroso momento è passato circa un anno, oggi sta meglio anche se non dimenticherà mai il dolore provocato da quella terribile perdita. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video in cui parla dell’aborto e di come ha superato quel delicato momento. Ai suoi seguaci ha fatto sapere che ce l’ha fatta ed è soprattutto merito del sostegno che ha ricevuto. Ha ribadito che quello che ha provato è stato un dolore incolmabile, pensa però che le sofferenze portano a cambiare, a crescere, a vivere la vita in modo diverso ma restano lì per tutta la vita.

Selvaggia Roma ha continuano dicendo che le donne sono molto forti, ci ha poi tenuto a ringraziarle. L’ex gieffina ha concluso dicendo che per combattere il dolore non c’è una pozione magica, però si può sempre combattere per vedere il lato positivo.

