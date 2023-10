Aurora Ramazzotti vuole un altro figlio, Goffredo frena: parla la coppia

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori per la prima volta da pochi mesi e si parla già di secondo figlio. I due hanno rilasciato un’intervista di coppia al settimanale Gente dove hanno parlato della possibilità di avere un altro figlio. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non vorrebbe far passare troppo tempo prima di dare un fratellino al piccolo Cesare, il compagno però preferisce aspettare.

La splendida influencer ha fatto sapere che in futuro vuole diventare di nuovo mamma. Da un lato non vorrebbe troppa distanza tra il primo e il secondo figlio, dall’altro però ammette che non le dispiacerebbe godersi di nuovo la vita per un po’, ha poi aggiunto che dipenderà dal papà. Rispetto alla compagna Goffredo Cerza è apparso più frenato, a detta sua è anche una questione di costi. Il ragazzo ha continuato dicendo che con un altro figlio avrebbero bisogno di casa più grande e di un’auto più grande. Ha poi concluso dicendo: “Con questo non intendo dire di aspettare troppo per fare un altro bambino, ma almeno dai tre ai cinque anni.“

Aurora Ramazzotti ha fatto anche sapere com’è Michelle Hunziker nei panni di nonna, a detta sua è la migliore baby sitter che ci sia. Del nipotino la conduttrice è pazza e vorrebbe tenerlo di continuo, spesso infatti la chiama chiedendole quando andrà a dormire da lei.

